S’abonner au mag
  • Premier League
  • J14
  • West Ham-Liverpool (0-2)

Déjà accusé de paris truqués, Lucas Paquetá rappelé à l’ordre après son expulsion

SF
Déjà accusé de paris truqués, Lucas Paquetá rappelé à l’ordre après son expulsion

Plus c’est gros, moins ça passe.

C’est bien connu, quand ça fait plusieurs fois que t’es témoin d’une scène de crime, tu commences à être sur la liste des suspects. C’est le sentiment que certains commencent à avoir avec Lucas Paquetá.

Deux années de feuilleton judiciaire

Expulsé face à Liverpool à la 84e, après deux cartons jaunes consécutifs pour une contestation clairement abusive face à l’arbitre du soir, Darren England, le milieu de West Ham a été rappelé à l’ordre ce mercredi par la FA. « À titre de rappel, nous avons adressé à Lucas Paquetá, de West Ham United, un avertissement et un rappel de ses responsabilités concernant l’incident sur le terrain qui a suivi son carton rouge lors du match de Premier League contre Liverpool le dimanche 30 novembre », a déclaré l’instance britannique.

Le Brésilien manquera le déplacement à Manchester United à cause du rouge, mais évite surtout le pire. Un moindre mal pour un joueur encore marqué par deux années de feuilleton judiciaire autour d’accusations de paris truqués, dont il a finalement été blanchi cet été. Son expulsion a réveillé les soupçons sur les réseaux sociaux, où plusieurs personnes y ont fait allusion.

Bref, Paquetá veut juste jouer, lui qui déclarait après le match contre les Reds que ses actes étaient le « reflet de tout ce qu’il a dû endurer ».

Liverpool se relance à West Ham

SF

À lire aussi
Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech
  • Reportage
Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech

Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech

Jusqu’à la fin de son califat, l’État islamique était l’organisation terroriste la plus riche du monde. Depuis qu’il a été chassé, on se bouscule pour retrouver le supposé trésor qu’il aurait dissimulé quelque part en Syrie ou en Irak. Suivez-nous à sa recherche.

Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Faut-il supprimer la VAR ?

Oui
Non
Fin Dans 21h
93
181

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!