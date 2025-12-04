Déjà accusé de paris truqués, Lucas Paquetá rappelé à l’ordre après son expulsion

Plus c’est gros, moins ça passe.

C’est bien connu, quand ça fait plusieurs fois que t’es témoin d’une scène de crime, tu commences à être sur la liste des suspects. C’est le sentiment que certains commencent à avoir avec Lucas Paquetá.

Deux années de feuilleton judiciaire

Expulsé face à Liverpool à la 84e, après deux cartons jaunes consécutifs pour une contestation clairement abusive face à l’arbitre du soir, Darren England, le milieu de West Ham a été rappelé à l’ordre ce mercredi par la FA. « À titre de rappel, nous avons adressé à Lucas Paquetá, de West Ham United, un avertissement et un rappel de ses responsabilités concernant l’incident sur le terrain qui a suivi son carton rouge lors du match de Premier League contre Liverpool le dimanche 30 novembre », a déclaré l’instance britannique.

Le Brésilien manquera le déplacement à Manchester United à cause du rouge, mais évite surtout le pire. Un moindre mal pour un joueur encore marqué par deux années de feuilleton judiciaire autour d’accusations de paris truqués, dont il a finalement été blanchi cet été. Son expulsion a réveillé les soupçons sur les réseaux sociaux, où plusieurs personnes y ont fait allusion.

I feel sorry for Lucas Paqueta but bro's not beating the betting allegations pic.twitter.com/KQs9k40F4Z — ThE nEw GuY (@Thenew_guyy9) November 30, 2025

Bref, Paquetá veut juste jouer, lui qui déclarait après le match contre les Reds que ses actes étaient le « reflet de tout ce qu’il a dû endurer ».

Liverpool se relance à West Ham