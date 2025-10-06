S’abonner au mag
Saïd Benrahma au tribunal à cause de ses chiens

Saïd Benrahma au tribunal à cause de ses chiens

Nom d’un chien ! Nom de deux chiens !

Désormais salarié du club de Neom SC en Arabie saoudite, Saïd Benrahma devra faire face à la justice pour des faits remontant à l’été 2023. Selon le Sun, lors de son passage à West Ham juste avant de rejoindre l’Olympique lyonnais, l’attaquant algérien aurait fait l’objet de deux chefs d’accusation, liés à la possession de ses chiens jugés hors de contrôle.

En effet, lorsque Benrahma vivait à Londres, son bouledogue américain XL (catégorie interdite en Grande-Bretagne) aurait attaqué et blessé un homme nommé Luke Rehbin et quand l’autre bouledogue du joueur aurait aussi tenté d’attaquer la victime présumée.

Une comparution à venir

Au cours de son passage dans la capitale anglaise, Saïd Benrahma a souvent été aperçu avec ses chiens nommés Ghost et Cali. N’ayant pas pu être entendu car il jouait en Arabie saoudite, l’ancien Hammer devra comparaître ce mois-ci, en visioconférence ou en présentiel, à Londres. Selon la loi britannique, l’attaquant pourrait être condamné à une amende, une peine de prison, l’interdiction de posséder un chien, voire la mise à mort de ses animaux.

Des pâtisseries de maman et c’est réglé ?

Encore un entraîneur licencié en Premier League

