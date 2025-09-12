West Ham bannit les écharpes bicolores de son stade pour la réception de Tottenham

En voilà un beau combat !

Dans un communiqué publié ce vendredi, West Ham annonce des mesures de sécurité renforcées pour la réception de Tottenham, samedi, au London Stadium. L’objectif ? Garantir la sécurité de tous les supporters et empêcher les fans visiteurs d’accéder aux tribunes réservées aux locaux.

Les écharpes bicolores, c’est non !

Parmi les mesures annoncées, celle d’interdire les écharpes bicolores. Mais oui, vous savez, ces écharpes célébrant un match qui affichent les couleurs des deux clubs et qui peuvent parfois prêter à confusion. Un fléau pour certains, la beauté du foot pour d’autres.

En outre, le club londonien va surveiller les ventes de billets pour éviter que des supporters des Spurs ne se glissent dans les tribunes réservées aux Hammers. Il invite également les personnes présentes au stade ce week-end à signaler toute présence de fans adverses afin que le personnel de sécurité puisse intervenir rapidement (moins sympa, ça). Ces décisions sont liées aux récentes protestations des fans de West Ham contre la direction et l’ambiance inexistante qui règne au London Stadium.

Sortez les bulles.

