Tottenham et Richarlison se reprennent, première réussie pour Le Bris

Le retour des multiplex, mais pas ceux avec des 0-0.

Pour son premier multiplex du samedi après-midi 2025-2026, la Premier League s’est mise en mode diesel. Avec des premières périodes peu emballantes, puis de magnifiques spectacles. D’abord, Tottenham a enchaîné son deuxième match de la semaine avec une grosse victoire contre Burnley (3-0). En tout début de match, l’arbitre Michael Oliver a sanctionné Martin Dúbravka parce qu’il gardait trop longtemps la balle dans ses mains : Tottenham a obtenu un corner dans la foulée et a commencé sa domination, Une jolie reprise de Richarlison la concrétisant (1-0, 10e). Le même Richarlison a ensuite offert au Stadium un magnifique but retourné sur un centre de Mohammed Kudus (2-0, 60e) au point de pénalty, avant que Brennan Jonhson n’alourdisse le score (3-0, 66e). Baptême compliqué pour Burnley, donc, de retour en Premier League. Brighton pensait de son côté signer la première victoire de saison contre Fulham, mais les Londoniens sont venus chargés un point en toute fin de match (1-1). Car Matt O’Ryley a marqué sur penalty, ouvrant joliment son pied dans une course d’élan anti-Vitinha : courte, droite et décisive (1-0, 55e).

Sunderland so French

Brighton était ainsi reparti sur les mêmes jolies bases de la saison dernière avec James Milner, présent dans une première journée de Premier League depuis… 17 ans, mais s’est fait reprendre dans le temps additionnel en raison d’un but sur corner au bout duquel traînait le pied droit de Rodrigo Muniz (1-1, 90e +6). Enfin, pour les débuts de Régis Le Bris en Premier League, le promu Sunderland a fait le spectacle contre West Ham (3-0). Contre de piètres londoniens, Habib Diarra a buté sur Mads Hermansen en première période puis s’est montré en mouvement. Pour le plus grand bonheur de son propriétaire Kyril Louis-Dreyfus et du Stadium of Light, qui n’avait pas vu la Premier League depuis huit piges. Les Blacks Cats ont fini par s’imposer grâce à une tête lente et bien placée signée Eliezer Mayenda (1-0, 61e), puis une tête rapide et bien placée signée Daniel Ballard (2-0, 73e). Le Français Wilson Isidor s’est chargé de finir le magnifique boulot (3-0, 90e +2).

Ballard, super recrue pour le ministère des armées.

MICHAEL OLIVER FAIT USAGE D'UNE NOUVELLE RÈGLE 🤓 Le gardien de Burnley Martin Dubravka est sanctionné pour avoir gardé le ballon en main plus de 8 secondes… Michael Oliver accorde ainsi un corner à Tottenham ⚽️#TOTBURN | #PremierLeague pic.twitter.com/9ffVK8xlGV — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) August 16, 2025

Tottenham 3-0 Burnley

Buts : Richarlison (10e et 60e) et Jonhson (66e) pour les Spurs

Brighton 1-1 Fulham

Buts : O’Riley (55e) pour les Seagulls // Moriz (90e+6) pour les Cottagers

Sunderland 3-0 West Ham

Buts : Mayenda (61e), Ballard (73e) et Isidor (90e+2) pour les Black Cats

BUT ACROBATIQUE SENSATIONNEL DE RICHARLISON 🤯 Le Brésilien inscrit l'un des buts de l'année dès la 1ère journée de championnat ! Doublé pour lui face à Burnley ⚽️⚽️#TOTBUR | #PremierLeague pic.twitter.com/qgIZfbMy1h — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) August 16, 2025

