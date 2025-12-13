Porté par Salah et (surtout) Ekitiké, Liverpool retrouve la victoire en championnat

Liverpool 2-0 Brighton

Buts : Ekitiké (1re et 60e)

Mo et moi, prix du drama de l’automne 2025 ?

65 minutes. C’est le temps de jeu de Mohamed Salah cet après-midi à Anfield. Sans savoir s’il disputait ses dernières minutes avec Liverpool, l’Égyptien est entré à la place de Joe Gomez, défenseur, sous les applauses et les « Mo Salah, Mo Salah » qui descendaient des travées. Et, avant d’aller à la CAN, il a aidé Liverpool à faire le boulot contre Brighton (2-0). Les Reds retrouvent la victoire en championnat pour la première fois depuis fin novembre. Ils sont même à deux points du top 4.

47 SECONDES DE JEU ET EKITIKE FRAPPE DÉJÀ 🤩 Le Français profite de son premier ballon dans la surface pour ouvrir le score face à Brighton, match à suivre sur CANAL+ FOOT ⚽️#LIVBHA | #PremierLeague pic.twitter.com/fT9JOVwVFd — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) December 13, 2025

Le joueur de 33 piges a passé la soirée à beaucoup courir, à vouloir servir Alexis MacAllister (27e) et rater des offrandes (celle de Federico Chiesa ou une mauvaise passe vers Virgil van Dijk), il a été beaucoup applaudi. Comme Hugo Ekitiké, double buteur. D’abord dès la 47e seconde, après une horrible relance dans l’axe de Yankuba Minteh, puis sur un service de… Mohamed Salah sur corner (2-0, 60e). James Milner, entré en fin de match, a également eu le droit à ses « clap clap ».

C’était la dernière ?