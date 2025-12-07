Arne Slot juge Ibrahima Konaté coupable !

Quelle déception, une nouvelle fois…

Englué dans une série de mauvais résultats, Liverpool a encore déçu ce samedi : en déplacement à Leeds à l’occasion de la quinzième journée de Premier League, les Reds ont concédé le nul à la dernière minute du temps additionnel alors qu’ils ont mené à deux reprises (dont une fois par deux buts d’écart). Alors forcément, l’ambiance n’est pas au beau fixe dans le vestiaire.

Visiblement impuissant face à cette situation, Arne Slot a carrément ciblé Ibrahima Konaté comme l’un des principaux fautifs en conférence de presse : « Il fait beaucoup de bonnes choses, mais il est un peu trop présent sur la scène de crime… Malheureusement pour lui, j’ai entendu ça en Angleterre et cela signifie qu’il est impliqué sur les buts que nous encaissons. »

Celui qui a provoqué un penalty pourrait-il songer à un départ hivernal, comme Mohamed Salah ?

Le doublé express signé Hugo Ekitiké... pour rien