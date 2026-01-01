Liverpool s'endort contre Leeds

Liverpool 0-0 Leeds

Une année de merde pour les Reds ?

Bien trop amorphe pour déborder le solide bloc de Leeds, Liverpool doit se contenter d’un triste nul vierge pour débuter 2026 (0-0). Pas la meilleure des opération pour des Reds qui restent à bonne distance du podium (six longueurs, précisément). Parmi les rares joueurs à avoir visiblement digéré leur Réveillon, Hugo Ekitike aura longtemps été la principale menace pour la défense des Peacocks. Quelques minutes après être passé proche d’obtenir un penalty, l’ancien parisien se heurte à Lucas Perri ou ne trouve pas le cadre de la tête. Largement insuffisant pour espérer percer une défense particulièrement appliquée.

Le premier “You'll Never Walk Alone“ de l'année 2026 🔥 Nouvelle année, mêmes habitudes, Liverpool / Leeds c'est dès maintenant sur CANAL+FOOT ⚽️#LIVLEE | #PremierLeague pic.twitter.com/HqOUAXnloz — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) January 1, 2026

C’est encore moins fringant après la pause : à l’exception d’un coup de casque hors cadre de Virgil Van Dijk sur corner, Liverpool ne fait passer aucun frisson dans un Anfield congelé. Pire : l’espace d’une seconde, la bande de Daniel Farke croit réaliser le coup parfait, mais Dominic Calvert-Lewin est légèrement hors-jeu au moment de glacer l’assistance à une dizaine de minutes du terme. Un point qui reste malgré tout une bonne opération comptable pour les promus, dont le matelas sur la zone rouge prend un peu plus d’épaisseur (sept points).

