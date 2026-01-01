S’abonner au mag
  • Premier League
  • J19
  • Liverpool-Leeds (0-0)

Liverpool s'endort contre Leeds

TB
Liverpool s'endort contre Leeds

  Liverpool 0-0 Leeds

Une année de merde pour les Reds ?

Bien trop amorphe pour déborder le solide bloc de Leeds, Liverpool doit se contenter d’un triste nul vierge pour débuter 2026 (0-0). Pas la meilleure des opération pour des Reds qui restent à bonne distance du podium (six longueurs, précisément). Parmi les rares joueurs à avoir visiblement digéré leur Réveillon, Hugo Ekitike aura longtemps été la principale menace pour la défense des Peacocks. Quelques minutes après être passé proche d’obtenir un penalty, l’ancien parisien se heurte à Lucas Perri ou ne trouve pas le cadre de la tête. Largement insuffisant pour espérer percer une défense particulièrement appliquée.

C’est encore moins fringant après la pause : à l’exception d’un coup de casque hors cadre de Virgil Van Dijk sur corner, Liverpool ne fait passer aucun frisson dans un Anfield congelé. Pire : l’espace d’une seconde, la bande de Daniel Farke croit réaliser le coup parfait, mais Dominic Calvert-Lewin est légèrement hors-jeu au moment de glacer l’assistance à une dizaine de minutes du terme. Un point qui reste malgré tout une bonne opération comptable pour les promus, dont le matelas sur la zone rouge prend un peu plus d’épaisseur (sept points).

Depuis quand les promus posent des problèmes aux gros poissons outre-manche ?

Arne Slot juge Ibrahima Konaté coupable !

TB

À lire aussi
Les grands récits de Society: La grande enquête Dupont de Ligonnès
  • Enquête
Les grands récits de Society: La grande enquête Dupont de Ligonnès

Les grands récits de Society: La grande enquête Dupont de Ligonnès

Comment un père de famille modèle en arrive-t-il à tuer sa femme, ses enfants, leurs chiens, puis disparaître ? Enquête sur une descente aux enfers.

Les grands récits de Society: La grande enquête Dupont de Ligonnès
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!