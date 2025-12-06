Le doublé express signé Hugo Ekitiké... pour rien

Leeds 3-3 Liverpool

Buts : Calvert-Lewin (73e, SP), Stach (75e) et Tanaka (90e+6) pour Leeds // Ekitiké (48e et 50e) et Szoboszlai (80e) pour Liverpool

Aucun tir cadré en première période, pour Liverpool ?

Il ne fallait pas murmurer cette statistique à l’oreille de Hugo Ekitiké, qui s’est mis en colère dans le second acte : au retour des vestiaires, l’ancien attaquant du Paris Saint-Germain a effet planté un doublé en deux petites minutes à Leeds. Le temps de profiter d’une perte de balle signée Joe Rodon, puis de se jeter dangereusement sur un centre de Conor Bradley pour un tacle gagnant.

Konaté fautif, Szoboszlai (presque) sauveur et Tanaka cruel

Sauf que les Reds ont complètement gâché la performance du Français, en laissant les Whites revenir… en deux minutes, là aussi : Dominic Calvert-Lewin a d’abord transformé un penalty sanctionnant une faute d’Ibrahima Konaté sur Wilfried Gnonto, et Anton Stach a égalisé une poignée de secondes plus tard. Heureusement que Dominik Szoboszlai a finalement eu le dernier mot, se disait-on…

… Raté, Ao Tanaka empêchant la défaite des siens et la victoire des visiteurs au bout du temps additionnel !