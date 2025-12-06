S’abonner au mag
Un forfait (géopolitique ?) de dernière minute au PSG

Un absent qui s’ajoute aux autres.

Après une multitude de forfaits (Désiré Doué, Nuno Mendes, Lucas Chevalier, Achraf Hakimi, Lucas Beraldo…), un autre joueur du Paris Saint-Germain ne pourra pas tenir sa place contre le Stade rennais lors de la quinzième journée de Ligue 1 : il s’agit d’Ilya Zabarnyi, visiblement malade.

Mais forcément, la version officielle rapportée par le club est remise en cause : Matveï Safonov étant russe et devant être aligné dans les cages pour la première fois de la saison, il se pourrait que le défenseur ukrainien n’ait pas réellement souhaité disputer ce match.

Le groupe vit bien.

En direct : PSG-Rennes (0-0)

Revivez Lille - OM (1-0)
