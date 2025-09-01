Même au Conseil de sécurité de l’ONU, il y a moins de tensions dans l’air.

Depuis l’arrivée de l’Ukrainien Illia Zabarnyi cet été, une question plane au-dessus du vestiaire du Paris Saint-Germain : comment l’ancien joueur de Bournemouth gère sa relation avec le gardien russe Matveï Safonov face au contexte de la guerre en Ukraine ?

« Je n’entretiens aucune relation avec les Russes »

Dans l’émission ukrainienne Football 360, Zabarnyi a enfin répondu à cette interrogation : « Je dois interagir avec lui à un niveau professionnel à l’entraînement et je remplirai mes obligations envers le club », indique-t-il avant d’ajouter son « soutien pour l’isolement complet du football russe dans le monde ».

« En Ukraine, une guerre à grande échelle fait rage depuis presque quatre ans. Les Russes sont des agresseurs qui tentent en vain de détruire la liberté et l’indépendance de l’Ukraine. La guerre continue et je n’entretiens aucune relation avec les Russes. »

Clair et net.

