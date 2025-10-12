Evreux réserve un accueil triomphal à Ousmane Dembélé

Le retour du fils prodigue.

Toujours en rééducation après sa blessure à la cheville avec l’équipe de France, Ousmane Dembélé a encore un peu de temps pour promener son Ballon d’or, remporté le 22 septembre dernier. Ce dimanche, il s’est rendu dans sa ville natale d’Evreux, dans l’Eure, pour présenter le trophée à une foule en délire de 3000 personnes (le nombre maximum autorisé par la jauge de sécurité).

« Son discours m’a fait penser à Jacques Chirac »

C’est au Evreux FC que son parcours a débuté en 2004. Depuis, l’attaquant Parisien est toujours resté fidèle à la commune qui l’a vu grandir. « C’est exceptionnel d’avoir grandi à Evreux. A chaque moment difficile vous avez été ma force. Mon enfance ici a été exceptionnelle, que ce soit au quartier de la Madeleine ou différents clubs. J’essaie toujours de passer vous voir pour faire un coucou », a-t-il déclaré au balcon de l’hôtel de ville, comme le rapporte BFM Normandie, présent sur place.

Ousmane Dembélé présente son Ballon d'or à Évreux, ville où il a commencé le football en 2004#BFM2 pic.twitter.com/DVwfXUFcxi — BFMTV (@BFMTV) October 12, 2025

Après lui avoir remis la médaille de la ville et rappelé son palmarès, le maire Guy Lefrand n’a pas boudé son plaisir au moment de récupérer le micro : « Beaucoup de grands sportifs et de grands footballeurs sont issus d’Évreux mais le Ballon d’or, le plus grand joueur du monde ici à Evreux, c’est extraordinaire, pour la population c’est une reconnaissance. Il y a de l’amour aujourd’hui entre la population d’Évreux et Ousmane Dembélé. »

Réaction de l’intéressé ? « Merci au maire d’Evreux. Son discours m’a fait penser à Jacques Chirac en 1998 ». On ne sait pas si l’élu a apprécié mais le public, lui, a bien rigolé.

Arrêts maladies, départs et tensions : l’académie du PSG en difficulté