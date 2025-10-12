Les Pays-Bas étrillent la Finlande

Pays-Bas 4-0 Finlande

Buts : Malen (8e), Van Dijk (17e), Depay (38e, SP), Gakpo (84e) pour les Oranje

Oranje et des espoirs.

En démonstration sur la pelouse de la Johan Cruyff Arena, les Pays-Bas n’ont laissé aucune chance à la Finlande ce dimanche soir. Avec cette victoire facile, les Néerlandais sont assurés de conserver la tête du groupe G avant le déplacement de la Pologne, deuxième, en Lituanie.

Le feu Depay

C’est peu dire que Ronald Koeman a eu du pif dans son coaching. Car, titularisé en attaque à la place de Weghorst, Memphis Depay ne tarde pas à se signaler. C’est avec lui que Donyell Malen combine, avant d’envoyer une lourde frappe imparable pour Joronen : ça fait mouche dès la 8e minute (1-0), et les Néerlandais n’en sont qu’à l’échauffement. Sur un coup franc tiré côté droit, Depay trouve la tête de Van Dijk qui, afin de commémorer les dix ans de sa première sélection, envoie un coup de casque pour le break (2-0, 17e).

De passeur, l’ancien Lyonnais se transforme en buteur peu après la demi-heure de jeu. À la suite d’une frappe de Kluivert à l’entrée de la surface, Tenho commet une faute de main qui provoque un penalty indiscutable : l’inévitable Depay se charge de le transformer à contrepied (3-0, 38e), et confirme l’ultradomination des siens (70% de possession) au moment de rentrer au vestiaire.

Ballotage favorable

Dans le second acte, les Finlandais parviennent enfin à se créer une occasion. Mais le tir de Valta est sans danger pour Verbruggen. Sorti à l’heure de jeu, Depay est remplacé par Weghorst qui marque dans la foulée… avant de voir sa réalisation être annulée, pour hors-jeu. Pas grave, Koeman a la baraka. Et à force de pousser, ses joueurs finissent par être récompensés. Simons sert Gakpo côté gauche, et le joueur de Liverpool tente sa chance aux seize mètres en première intention : bien vu, Joronen est obligé de se retourner une quatrième et dernière fois (4-0, 84e).

Avant de rencontrer la Pologne au mois de novembre, les Pays-Bas sont d’ores et déjà assurés d’être barragiste. On risque de voir pas mal de orange colorer l’Amérique du Nord, l’an prochain.

