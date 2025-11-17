Un festival de buts et les Pays-Bas verront la Coupe du monde

Pluie de buts pour le multi Europe !

Les Pays-Bas ne sont pas tombés dans le piège lituanien. Obligés de gagner pour valider leur ticket pour le prochain Mondial, les coéquipiers de Virgil van Dijk n’ont pas fait de détail face à la Lituanie, qui n’arrive décidément pas à faire autre chose que du basket ou de la natation, en s’imposant tranquillement (4-0), à Amsterdam, grâce à un casting Premier League. Si Emmanuel Emegha est entré en jeu pour les 20 dernières minutes, son premier but en sélection attendra (eh oui, il n’est pas encore à Chelsea), alors que ses compatriotes ont fait le trou juste avant qu’il ne foule la pelouse. En tête mais sans plus jusqu’à la 58e minute, les Oranje ont passé la seconde pour en planter trois en quatre minutes et tuer tout suspense. Voilà Ronald Koeman et sa troupe à la Coupe du monde !

Ce résultat ne convient pas vraiment à la Pologne de Robert Lewandowski, déjà assurée au minimum d’un barrage, mais qui pouvait espérer, via un scénario de folie, une qualification directe. Il n’en est rien ! D’autant que les Polonais ont galéré à battre Malte (3-2), où les buteurs avaient de bonnes têtes du championnat de France : Irvin Cardona et Teddy Teuma ! Rendez-vous en barrages pour la Pologne.

⚽️ Tijjani Reijnders ⚽️ Cody Gakpo ⚽️ Xavi Simons ⚽️ Donyell Malen Four Premier League players on target for the Netherlands as they book their place at the 2026 World Cup 🏆 pic.twitter.com/a9kmsPR6bx — Premier League (@premierleague) November 17, 2025

Dans un duel qui sentait bon l’EVG dans les Balkans, la Croatie, déjà qualifiée, a renversé pour l’honneur le Monténégro (3-2). Menés 2-0 après 17 minutes de jeu, les vice-champions du monde 2018 ont tout retourné par la suite, avec notamment deux buts dans les 20 dernières minutes. Le Monténégro, déjà éliminé, n’a plus que ses yeux pour pleurer. Enfin, la Tchéquie s’est amusée avec Gibraltar (6-0). Déjà devant de 5 buts à la pause, les Tchèques ont fait l’effort de présenter six buteurs différents, comme dans un bon travail de groupe où tout le monde prend la parole, afin de faire poser deux fois la manette à leurs adversaires, avant de se frotter à leur tour aux barrages.

Gibraltar pourrait jouer en Liga en vrai, ça soignerait les stats des buteurs du championnat.

Pays-Bas 4-0 Lituanie

Buts : Reijnders (16e), Gakspo (58e, SP), Simons (60e) et Malen (62e) pour les Oranje

Monténégro 2-3 Croatie

Buts : Osmajic (3e) et Krstovic (17e) pour les locaux // Perišić (37e, SP), Jakic (72e) et Vlašić (87e) pour les visiteurs

Malte 2-3 Pologne

Buts : Cardona (36e) et Teuma (68e, SP) pour les Ligue 2 friendly // Lewandowski (32e), Wszolek (59e) et Zieliński (85e) pour les Lewi friendly

Tchéquie 6-0 Gibraltar

Buts : Doudera (5e), Chory (18e), Coufal (32e), Karabec (39e), Souček (44e) et Hranac (51e) pour les Tchèques

