La Croatie qualifiée pour la Coupe du monde

Croatie 3-1 Îles Féroé

Buts : Gvardiol (23e), Musa (57e), Vlašić (70e) pour les Vatreni // Turi (16e) pour les Féroé

Toujours au rendez-vous.

Sept minutes. C’est le temps durant lequel la Croatie a tremblé contre les Îles Féroé (3-1), ce vendredi. Rapidement menés au score à domicile, par un but de Géza Dávid Turi (0-1, 16e), les coéquipiers de Joško Gvardiol ne se sont pas démobilisés parce qu’ils savaient qu’un billet pour la Coupe du monde 2026 était en jeu. Le défenseur central de Manchester City a permis aux siens de rapidement revenir au score (1-1, 23e).

Finalistes en 2018 et troisièmes en 2022, les Croates n’avaient pas franchement le droit à l’erreur. Les murs ont donc sans doute tremblé à la mi-temps lorsque la différence n’était pas encore faite. Finalement, Petar Musa (2-1, 57e) a réussi à mettre son pays devant au tableau d’affichage et Nikola Vlašić (3-1, 70e) l’a mis à l’abri.

Dernier tour d’honneur pour Modrić, Perišić et compagnić.

