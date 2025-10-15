Ces pays surprises qui peuvent encore rêver de la Coupe du monde 2026

Avec les résultats de ce mardi soir, de nouvelles nations ont décroché leur billet pour la Coupe du monde 2026. C’est le cas notamment de l’Angleterre, premier pays européen qualifié. D’autres ont pris la porte, comme en zone Afrique, où des petits pays remplis d’espoir s’arrêtent aux portes des barrages. On peut penser au Bénin, au Burkina Faso ou au Niger. Mais d’autres vont tenter de leur chiper la place d’outsider. En voici dix, de l’Europe à l’Amérique du Sud, qui peuvent encore créer l’exploit comme l’Ouzbékistan ou le Cap-Vert.

Le Kosovo

Deuxième de son groupe derrière la Suisse après quatre journées, le Kosovo n’a pour l’instant jamais disputé la Coupe du monde, ni même l’Euro. La sélection emmenée par ses trois vétérans Amir Rrahmani, Vedat Muriqi et Milot Rashica peut aller embêter la Nati jusqu’au bout, et même décrocher un billet direct, sans passer par les barrages. Pour cela, il faudra regarder la Slovénie dans les yeux à Ljubljana, puis finir en beauté par la réception de la Suisse, lors de la trêve de novembre. Et garder l’espoir que la Suède reste rincée jusqu’au bout.

L’Albanie

Vainqueurs sur le terrain de la Serbie en fin de semaine dernière (1-0), les Albanais visent les barrages. L’Angleterre étant déjà qualifiée, tout va se jouer à la deuxième place, alors que les potes d’Elseid Hysaj ont un point d’avance sur les Serbes, à deux matchs de la fin. Mais ça arrangerait bien les Aigles que les Three Lions continuent d’avoir faim. Tout peut se jouer le 13 novembre : l’Albanie bat Andorre, la Serbie perd à Wembley, et le tour est joué.

Le premier but de Hoxha avec l'Albanie !pic.twitter.com/hXQwrVVEaN — Football Albanais (@FutbolliShqipFR) October 14, 2025

La Macédoine du Nord

On reste à l’Est dans ce petit tour d’Europe. La Macédoine du Nord est deuxième de sa poule, à un point de la Belgique. Les Diables rouges se sont d’ailleurs heurtés deux fois à la défense de fer macédonienne, sans parvenir à la briser (1-1 ; 0-0). Après sept journées, c’est toujours zéro défaite et seulement trois buts encaissés pour les Lions rouges, avec une place pour les barrages totalement plausible. Même si on imagine que le Pays de Galles va s’essuyer les pieds sur le Liechtenstein (3-0 au match aller) et revenir à hauteur, le choc Galles-Macédoine à la dernière journée va faire des étincelles. La dernière fois où il y a eu des Macédoniens à la Coupe du monde, c’était sous pavillon yougoslave, en 1990. L’Italie est déjà en stress total.

🇮🇹 Italie 0 - 1 Macédoine du Nord 🇲🇰 LA SENSATION La Macédoine du Nord ouvre le score ! L'Italie est pratiquement éliminée, l'Italie ne verra certainement pas le Mondial 2022...#lequipeFOOT #ITAMAC pic.twitter.com/OBTmWy7Yvp — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) March 24, 2022

Le Gabon

Les Panthères ont encore un long chemin, mais peuvent y croire. Deuxième de sa poule de qualifs derrière l’ogre ivoirien, l’équipe de Pierre-Emerick Aubameyang s’est qualifiée pour les barrages de la zone Afrique, où elle affrontera le Nigeria de Victor Osimhen. Avant de rallier une potentielle finale, qui la qualifierait… pour les play-off intercontinentaux (le parcours interminable…). Jamais qualifié pour le tournoi mondial, le Gabon pourrait rejoindre la liste des dix équipes africaines qui se rendront en Amérique l’été prochain. Et quand Aubam’ ne plante pas, vous pouvez compter sur Denis Bouanga pour le faire. Les Seychelles s’en souviennent encore.

Le premier but du match pour Aubameyang ! L'attaquant de l'OM marque en Gambie dans un match ultra important pour la Coupe du monde Le match sur L'Équipe live foot > https://t.co/iUODPabf0y#lequipeFOOT pic.twitter.com/zRJzqOowNt — L'Équipe (@lequipe) October 10, 2025

La République démocratique du Congo

Même son de cloche côté congolais. Une deuxième place acquise sans trembler derrière le patron sénégalais, un barrage face au Cameroun, et puis copié-collé du Gabon. Seule différence, eux ont déjà participé à une Coupe du monde. Il faut remonter à 1974, quand le pays hôte s’appelait encore la RDA, et que la RDC avait pour charmant nom le Zaïre. Bilan des courses : 3 défaites, 0 but marqué et 14 encaissés. Si Chancel Mbemba peut sortir de ses histoires de procès avec l’OM et tout donner sur le terrain, les Congolais lui en seront reconnaissants.

La Bolivie

L’exemple parfait de l’expression « ne jamais rien lâcher ». Alors que sa dernière qualification remonte à 1994, la sélection bolivienne était hors du coup avant la dernière journée de qualif cette année. Un point de retard sur le Venezuela, une défaite cinglante en Colombie (3-0), et une septième place qui semblait inaccessible. Mais il ne faut jamais dire jamais. Le Venezuela s’en prend une bonne par la même Colombie (3-6), et La Verde braque le Brésil sur penalty (1-0) pour accrocher une place en barrage intercontinental. Rendez-vous en mars 2026 pour le dénouement. À moins de 3 000 mètres d’altitude, hein, désolé pour les Boliviens.

Magie d'une Coupe du Monde à 48 : La Bolivie, qui n'a pas joué un Mondial depuis 1994 au USA, se qualifie pour le barrage malgré une 7e place moyennasse et une diff de but de -18 après sa victoire 1-0 face à un Brésil déjà qualifié. Emotions, tout de même.pic.twitter.com/giZjK1ZylD — Diego Tonatiuh 🇫🇷🇲🇽 (@diegotonatiuh) September 10, 2025

Le Curaçao

À première vue, on pense plutôt à une boisson alcoolisée bleue. Puis on se souvient que c’est une petite île des Antilles de 150 000 habitants, qui forme un État autonome sous l’égide des Pays-Bas, et qui bien sûr n’est jamais allée à la Coupe du monde. Comme les autres nations de la CONCACAF, l’absence des trois pays organisateurs (Mexique, Canada, États-Unis) en qualifications a rebattu les cartes. Qualifié pour le troisième tour de qualifications, le Curaçao sort tout juste d’une victoire majeure face à la Jamaïque (2-0), et peut lui passer devant au match retour. Une première place qui le qualifierait directement au Mondial, où ils pourraient retrouver le Suriname, leader de l’autre groupe de qualifications.

Goals in back-to-back World Cup qualifiers for Curaçao’s Kenji Gorré 💥🇨🇼 Stream Curaçao vs Trinidad and Tobago on @paramountplus right now 📺 pic.twitter.com/XeV5b7Q1gP — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) October 14, 2025

La Nouvelle-Calédonie

Peut-être la nation qui est la plus proche de la Coupe du monde aujourd’hui. Battus par la Nouvelle-Zélande en finale des qualifications de la zone Océanie en mars 2025 (3-0), les Cagous ont décroché depuis lors leur place pour les fameux barrages intercontinentaux, qui vont décider de tout pour les nations hors Europe. Pas besoin d’insister, eux non plus n’ont jamais joué le Mondial, mais leur vétéran Georges Gope-Fenepej (36 ans), buteur à 17 reprises en 23 sélections et joueur de National 2 à Saint-Colomban Locminé, est prêt à faire parler la poudre.

Les Îles Féroé

Qui se souvient des années 2000, cette époque où l’équipe de France avait toujours le droit aux Îles Féroé dans ses groupes de qualifs ? Six matchs entre 2004 et 2009 pour un bilan forcément à l’avantage des Bleus : 6 victoires, 22 buts marqués, 0 encaissé. Depuis, l’archipel connu pour ses nombreux moutons et ses massacres de dauphins est devenu un peu plus crédible et peut encore rêver de la Coupe du monde. Rêver est le bon mot, même si les hommes d’Eyðun Klakstein comptent 12 points après 7 journées, avec un succès surprise contre la Tchéquie, deuxième de cette poule L avec une petite unité d’avance. Il faudrait cependant un miracle pour voir les Îles Féroé passer devant sur le gong : les Féroïens devront s’imposer en Croatie en novembre, tout en espérant un faux pas des Tchèques à la maison contre… Gibraltar. Allez, on peut toujours attendre le Mondial 2030.

Le résultat le plus surprenant de la soirée ! Les iles Féroés (54000 habitants) ont dominé la république Tchèque 2-1 ce dimanche. Ils sont à un point des Croates mais la qualification semble compliquée. pic.twitter.com/LtgOZpZCcP — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) October 12, 2025

Saint-Marin

Eh oui, même avec 0 point en qualifs, la 210e et dernière nation au classement FIFA peut aller à la Coupe du monde. Cela devrait se jouer au niveau de la Ligue des nations. Premiers de leur groupe de Ligue D, les Saint-Marinais font partie d’un grand jeu de chaises musicales, mais on vous a réexpliqué les règles. On pourrait se retrouver avec un dernier match Roumanie-Saint-Marin complètement dingue : le petit Poucet pourrait se contraindre à encaisser le maximum de buts pour que son adversaire finisse deuxième du groupe de qualif. Un beau bordel, mais un match qui peut marquer l’histoire (un CSC volontaire à la dernière minute, on ne dit pas non).

