Les supporters anglais répondent à Tuchel dans un style typiquement british

Grâce à son retentissant succès 5-0 en Lettonie ce mardi soir, l’Angleterre s’est payé le luxe d’être la première nation européenne à se qualifier pour le prochain Mondial 2026. Après avoir critiqué l’apathie des supporters anglais en ayant notamment qualifié Wembley de « stade silencieux », Thomas Tuchel a obtenu une belle réponse de la part des supporters des Three Lions présents en Lettonie. À Riga, les Anglais ont chanté depuis le parcage visiteurs : « Sommes-nous assez bruyants pour vous ? » suivi d’un « Nous chantons quand nous voulons ».

Dans l’esprit des Monty Python

Face à cette réponse, le sélectionneur allemand de l’Angleterre s’est montré tout sourire et a affirmé avoir apprécié ces chants, qui relèvent de l’humour anglais. « J’ai pris quelques coups en première mi-temps, c’est juste et bien joué, déclarait-il en conférence de presse. J’ai été critiqué et j’ai trouvé ça plutôt créatif. Ça m’a fait sourire et c’est comme ça que ça doit être, c’est l’humour britannique et je peux l’accepter, sans problème. » Avant de conclure sur le fait que l’ambiance de ce mardi soir était formidable.

"I got a bit of stick today in the first half!" 😅 Thomas Tuchel saw the funny side of the England fans' chants following his comments about the atmosphere at Wembley last Thursday. pic.twitter.com/3r2BhTs9cU — Match of the Day (@BBCMOTD) October 14, 2025

Désormais qualifiés pour la Coupe du monde, les Britanniques pourront tranquillement tester d’autres chants lors des deux dernières rencontres de qualification prévues en novembre, face à la Serbie puis l’Albanie.

Well done !

