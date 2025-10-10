S’abonner au mag
Thomas Tuchel une nouvelle fois agacé par l’ambiance de Wembley

Thomas Tuchel une nouvelle fois agacé par l’ambiance de Wembley

La quantité ne fera jamais la qualité.

Malgré une victoire 3-0 contre le Pays de Galles en match amical et un stade garni de plus de 70 000 supporters, le sélectionneur Thomas Tuchel a trouvé le moyen de ronchonner. L’ancien coach de Dortmund, du PSG et de Chelsea a été très déçu par l’ambiance de Wembley, qu’il ne juge pas à la hauteur de la prestation des Three Lions, rapporte le Daily Mail.

Déjà déçu par le soutien des Anglais lors de la trêve de septembre, le sélectionneur de 52 ans a de nouveau pointé du doigt un public trop discret. « Le stade était silencieux, nous n’avons jamais reçu d’énergie des fans, a grondé l’Allemand. Si vous entendez juste les fans du Pays de Galles, c’est un peu triste. L’équipe méritait un grand soutien. Que pouvons-nous donner de plus en 20 minutes ? »

Meilleurs à l’extérieur ?

Premiers de leur groupe pour les éliminatoires du prochain Mondial avec cinq victoires en autant de rencontres, les Anglais pourront faire un immense pas vers la qualification en s’imposant en Lettonie mardi prochain. Peut-être l’occasion pour les supporters des Three Lions de se rattraper aux yeux de Thomas Tuchel et donner de la voix comme en Serbie, lors de la victoire 5-0 en septembre : «  Le soutien en Serbie était absolument fantastique. J’adore les fans de football anglais, mais l’atmosphère d’aujourd’hui n’a pas correspondu à la performance sur le terrain.  »

À deux doigts de mettre le Mur jaune dans sa liste.

