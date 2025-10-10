Mondial 2026 : pourquoi le retrait de l’Érythrée pourrait chambouler les qualifs de la zone Afrique

Le chemin vers le Mondial outre-Atlantique sera plus long que prévu.

Les qualifications de la zone Afrique pour le Mondial 2026 n’en finissent plus d’offrir des rebondissements. Un vieux dossier vient de refaire surface : le retrait prématuré de l’Érythrée, avant même le début de la compétition, pourrait menacer de chambouler les qualifications au barrage de la zone Afrique.

Le Cameroun et le Nigeria grands gagnants

Forfait depuis novembre 2023, le pays de la Corne de l’Afrique n’a jamais disputé le moindre match du groupe E (celui du Maroc), laissant ses voisins à cinq équipes au lieu de six. Une anomalie que la CAF et la FIFA envisageraient de corriger en retirant, pour le calcul des meilleurs deuxièmes, les points obtenus contre les derniers de chaque groupe. Objectif : rétablir l’équité entre les poules avant la dernière journée, le 14 octobre.

Sauf que ce petit coup de gomme pourrait avoir de grosses conséquences : le Burkina Faso, la RDC, le Gabon ou encore Madagascar perdraient chacun jusqu’à six points, de quoi les éjecter du top des barragistes potentiels.

À l’inverse, le Cameroun ferait la bonne affaire. Les Lions Indomptables, moins impactés (4 points seulement contre l’Eswatini dernière du groupe D), grimperaient dans la hiérarchie et pourraient s’assurer une place pour les barrages continentaux. Le Nigeria, actuellement en embuscade dans le groupe C, verrait lui aussi une fenêtre s’ouvrir en cas de double victoire face au Lesotho et au Rwanda.

Pour rappel, seuls quatre des neuf meilleurs deuxièmes obtiendront un ticket pour les barrages, une décision devra donc être prise avant le mois de novembre, date prévue pour les barrages de la zone Afrique.

