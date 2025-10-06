Le PSG incendie la FFF après l’annonce de la blessure de Bradley Barcola

Ça part au clash.

L’annonce de la blessure de Bradley Barcola par la Fédération française de football n’a visiblement pas plu au Paris Saint-Germain. L’ancien Lyonnais a en effet dû déclarer forfait pour le prochain rassemblement des Bleus, la FFF ayant précisé dans un communiqué publié ce lundi que l’attaquant « souffre d’une lésion chronique de l’ischio-jambier droit depuis le match face à l’Atalanta ». C’est Florian Thauvin qui a été appelé pour le remplacer.

Dans la soirée, le PSG a répliqué par un communiqué au ton particulièrement virulent, fustigeant la communication de la Fédération. « Le Paris Saint-Germain a pris connaissance avec étonnement du communiqué de presse publié par la Fédération française de football ce lundi 6 octobre sur l’état de santé de Bradley Barcola. Les informations publiées dans ce communiqué de presse ne correspondent en rien aux informations médicales communiquées par les équipes médicales du Paris Saint-Germain. »

Des tensions entre le PSG et l’Équipe de France

C’est en effet la nature même du diagnostic médical rendu public qui est contestée par les champions d’Europe en titre : « En amont du rassemblement et à la suite du match de la 7e journée de Ligue 1 face à Lille, le Paris Saint-Germain a transmis à l’Equipe de France un bilan médical de Bradley Barcola ne faisant en aucun cas état d’une lésion chronique après le match face à l’Atalanta. Le Paris Saint-Germain insiste également sur le fait que le secret médical doit être respecté pour le bien de toutes les parties. »

La Fédération française de football avait déjà été la cible de critiques de la part du PSG le mois dernier. Le club avait exprimé sa volonté de réformer la collaboration médico-sportive entre clubs et sélection après les blessures de Désiré Doué et d’Ousmane Dembélé lors du rassemblement de septembre. Interrogé à ce sujet en conférence de presse, Didier Deschamps avait manifesté son agacement vis-à-vis de la communication du club parisien : « On a fait les choses de manière professionnelle, progressive, comme on le fait avec chaque joueur, en prenant en compte leur ressenti. (…) Le PSG n’est pas notre adversaire, ça ne l’a jamais été, même si on a des intérêts qui peuvent diverger et c’est normal. »

