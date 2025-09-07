S’abonner au mag
Le PSG souhaite réformer la collaboration médicale entre clubs et sélection

Le PSG souhaite réformer la collaboration médicale entre clubs et sélection

Elle commence à être longue cette histoire…

Les blessures de Désiré Doué et Ousmane Dembélé avec l’équipe de France face à l’Ukraine vendredi dernier n’en finissent plus de faire parler, notamment à Paris. Ainsi, dans un communiqué de presse, le Paris Saint-Germain a exprimé sa volonté de réformer la collaboration médico-sportive entre clubs et sélection. « Le Paris Saint-Germain qui tient à réaffirmer son attachement à la mission fédérale et à l’Équipe de France dont le rayonnement constitue un objectif pleinement partagé, souhaite que ces événements regrettables ouvrent la voie à la mise en place d’un nouveau cadre formalisé de coordination médicale, garantissant des échanges systématiques, documentés et réciproques entre les staffs médicaux des clubs et de la sélection ainsi qu’au respect d’un principe de précaution renforcé dans la convocation et l’utilisation des joueurs, notamment lorsqu’ils présentent une pathologie en cours de traitement. », peut-on lire dans cette lettre.

Des faits « graves et évitables »

Le PSG évoque ainsi des faits « graves et évitables » pour décrire les blessures de Doué et Dembélé et se dit « prêt à contribuer activement à ce travail collectif » dans l’intérêt des joueurs et de l’ensemble du football professionnel.

Toujours pour la bonne cause.

Blessure de Dembélé : à qui la faute ?

