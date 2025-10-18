S’abonner au mag
  • Mondial U20
  • Petite finale
  • Colombie-France (1-0)

Mondial U20 : les Bleuets ratent la troisième place

QB
Colombie 1-0 France

Colombie 1-0 France

But : Perea (2e) pour la Colombie

Pas la fin que l’on imaginait…

Sortie aux tirs au but par le Maroc en demi-finales, l’équipe de France a quitté la Coupe du monde U20 sur une nouvelle désillusion, face à la Colombie, dans le match pour la troisième place (1-0). Le chrono indiquait une minute et 44 secondes de jeu lorsque les Colombiens ont pris les commandes de la rencontre, pour ne plus jamais les lâcher : Moustapha Dabo a perdu le ballon à 30 mètres de sa cage, et Oscar Perea l’a immédiatement puni d’une frappe rasante du gauche (1-0, 2e). Malgré l’avantage de la possession, les Bleuets n’ont réussi à cadrer qu’une seule frappe et repartent du Chili les mains vides.

Et si Saïmon Bouabré était resté jusqu’au bout

Les Bleuets éliminés aux tirs au but par le Maroc

QB

