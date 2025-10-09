S’abonner au mag
  • Mondial U20
  • 8es
  • Japon-France (0-1 AP)

L'équipe de France U20 s’en sort de justesse face au Japon

Le miracle de Santiago.

Après une phase de poules laborieuse, l’équipe de France U20, repêchée parmi les meilleurs troisièmes, savait que son huitième de finale face au Japon ne serait pas une partie de plaisir. Il a fallu attendre le temps additionnel de la deuxième période de la prolongation pour voir les Bleuets s’imposer (0-1, AP) grâce à un penalty de Lucas Michal (120e+3), qu’il avait lui-même provoqué.

Un poteau et une barre pour le Japon

Avant ça, les hommes de Bernard Diomède avaient bien galéré. En première période, les Japonais ont notamment touché le poteau et la barre transversale adverses. Durant toute la rencontre, Lisandru Olmeta a dû faire face à de nombreuses offensives, mais n’a jamais plié.

En quarts, dans la nuit de dimanche à lundi, les Bleuets défieront la Norvège. Elle aussi dû batailler jusqu’à la prolongation pour écarter du Paraguay (1-0 AP). Durant les autres matchs de la nuit, l’Argentine a torpillé le Nigéria (4-0), le Mexique a fait tomber l’hôte chilien (1-4) et la Colombie est venue à bout de l’Afrique du Sud (3-1).

Le tableau reste coriace.

