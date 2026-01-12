S’abonner au mag
  • FA Cup
  • 32e
  • Liverpool-Barnsley (4-1)

Avec Hugo Ekitiké décisif, Liverpool écarte tranquillement Barnsley

JF
Avec Hugo Ekitiké décisif, Liverpool écarte tranquillement Barnsley

Barnsley a les fesses toutes red. Opposé à une formation de League One, Liverpool n’a pas tremblé pour s’imposer en 32es de FA Cup et passer au prochain tour, en s’imposant tranquillement à Anfield (4-1) face à Barnsley. Mis sur les bons rails par une frappe terrible de Dominik Szoboszlai puis une deuxième, tout aussi puissante, de Jérémie Frimpong, les hommes d’Arne Slot ont rapidement mené de deux buts après 35 minutes de jeu. Une avance sympathique pour rejoindre les vestiaires mais visiblement trop conséquente pour le milieu hongrois, auteur d’une passe du talon pour Adam Phillips et Barnsley, qui n’en demandaient pas tant pour réduire la marque à 2-1. Une frayeur sans lendemain pour autant.

Car pas totalement serein malgré son but d’avance, Liverpool a pu compter en fin de rencontre sur un duo d’entrants en grande forme : Florian Wirtz et Hugo Ekitiké. Les internationaux allemand (3-1) et français (4-1) se sont partagé les buts, les passes dé et les amabilités pour creuser l’écart dans les 10 dernières minutes puis dans le temps additionnel et mettre fin à tout suspense. Au prochain tour, ce sera derby du Nord face à Manchester United ! Eh non, on déconne, Manchester a été éliminé par Brighton, alors ce sera Liverpool-Brighton, épissétou !

Si Wirtz se met à retrouver son football, ce n’est plus la même chose pour les Reds.

Liverpool perd l’un de ses titulaires jusqu’à la fin de saison

JF

