Pour la première de Fletcher, Man U fait flop

Manchester United 1-2 Brighton

Buts : Šeško (85e) pour les Red Devils // Gruda (12e) et Welbeck (64e) pour les Seagulls

Expulsion : Lacey (89e)

Il est déjà Fletcher de partir ? Choisir un entraîneur écossais quand on s’appelle Manchester United, ça ne fait pas tout. Logiquement défait par Brighton malgré un sursaut en fin de match (2-1), Darren Fletcher a foiré sa première à Old Trafford. Avec son nouveau coach, Manchester United dit au revoir à la Cup. Il n’a toujours pas gagné en 2026.

Sur une action rondement menée, les coéquipiers de Danny Welbeck a ouvert le score par Brajan Gruda (0-1, 12e), puis l’ancien de la maison, capitaine des Sudistes, a envoyé une frappe très puissante dans les buts de Senne Lammens (0-2, 64e). Les coups francs de Bruno Fernandes et le réveil tardif de Benjamin Šeško (1-2, 85e) ne vont pas empêcher le vainqueur du trophée en 2024 de de se faire du jus de crâne toute la semaine. Ils se remémoreront les pleurs du jeune Shea Lacey, anglais de 18 ans formé au club et expulsé pour la première fois de sa carrière.

Après la valse des entraîneurs, il va falloir parler de la Trance des managers.

