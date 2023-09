Neville attaque la famille Glazer : « Ils ont instauré la culture de la cupidité »

Gary vide son sac.

Déjà battu par Tottenham et Arsenal, Manchester United a subi sa troisième défaite en cinq journées de Premier League samedi, contre Brighton (1-3). Les Red Devils sont déjà en retard par rapport à la feuille de route avec seulement six points, et une treizième place peu glorieuse. L’ancien latéral mancunien Gary Neville en a gros sur la patate. « Le plus inquiétant est que ce n’était pas une surprise. Ce n’était pas un manque d’effort ou un groupe de joueurs non intéressés. C’était une équipe nettement battue par des adversaires bien entraînés, qui savaient ce qu’ils faisaient », a-t-il déploré sur le réseau social X.

Oh and yes the Glazers are responsible. It’s how it works. You own a business and everything good and bad sits with you! They inherited the best in all areas. They’ve overseen 10 years of mediocrity off the pitch and on the pitch. They set the culture of greed, ill-discipline,…

— Gary Neville (@GNev2) September 16, 2023