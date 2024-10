Quand les parents de Mbappé le persuadent de ne pas sécher un rassemblement avec les Bleus

Les enfants et la rentrée, c’est toujours un sacré drame.

Avant d’avoir échappé au rassemblement d’octobre – non sans polémiques à la clé – Kylian Mbappé aurait également essayé de sécher celui de septembre. D’après des révélations de L’Équipe, l’ancien parisien aurait passé un coup de fil à Didier Deschamps, histoire de lui faire part de son mal-être post-Euro et de sa volonté consacrer toute son énergie à ses débuts avec le Real Madrid. Mais les parents de la star l’en auraient dissuadé.

Sous la pression des incontournables Wilfrid et Fayza Lamari, le buteur de la Casa Blanca se serait résigné à rejoindre Clairefontaine, et finalement honorer la sélection pour les deux rencontres de Ligue des nations (Italie et Belgique), dont un dans son ancien jardin du Parc des Princes. Un mois plus tard, son souhait est exaucé : il loupe le rassemblement d’octobre. Et se paye à la place un séjour en Suède…

Vivement 2025.

