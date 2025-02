Nice bat Le Havre, Angers enfonce Reims

Retour sur le podium, pour Nice !

Malgré l’énorme victoire de Monaco sur Nantes, les Aiglons ont récupéré leur troisième place au classement en s’imposant sur la pelouse du Havre. Les visiteurs ont fait la différence en 20 minutes, grâce à Gaëtan Laborde et Étienne Youté Kinkoué : le premier a d’abord ouvert le score au quart d’heure de jeu en profitant du bon boulot de l’excellent Evann Guessand et d’une belle inspiration de Baptiste Santamaria, puis le deuxième a fait le break une poignée de secondes plus tard en marquant contre son camp d’un tacle désespéré. Yassine Kechta a ensuite relancé le suspense, mais Ahmed Hassan n’a pas réussi à égaliser en faveur de l’avant-dernier de Ligue 1, alors que Guessand a vu son but être annulé. Enfin, tandis que Melvin Bard s’est fait expulser, Sofiane Diop a enfoncé le clou.

Coup franc gagnant pour Farid El-Melali, péno raté pour Oumar Diakité

Lors de cette 22e journée du championnat de France, un autre club s’est imposé à l’extérieur : il s’agit d’Angers, qui a battu Reims sur la plus courte des marges et a enfoncé le quatorzième. Ce dernier enchaîne ainsi un onzième match sans succès (dont six défaites) et peut s’en vouloir, puisqu’Oumar Diakité a envoyé un penalty hors du cadre. Les locaux étaient alors menés depuis le temps additionnel de la première période, Farid El-Melali envoyant un joli coup franc au fond des filets de Yehvann Diouf. La seule réalisation de la partie, qui a donc suffi au SCO pour récupérer les trois points et remonter en onzième position avec un matelas confortable sur la zone de relégation.

Pas de réussite pour les clubs évoluant à domicile…

Reims 0-1 Angers

But : El-Melali (45e+1)

Le Havre 1-3 Nice

Buts : Kechta (28e) pour Le Havre // Laborde (16e), Youté Kinkoué CSC (18e) et Diop (90e+4) pour Nice

Dante ne s’arrête plus