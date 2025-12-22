Franck Haise ne s’enflamme pas après la victoire de Nice contre Saint-Étienne en Coupe de France

Survivre n’est pas gagner.

Tombeurs de Saint-Étienne (2-1) en Coupe de France, les Aiglons ont mis fin à une traversée du désert de neuf défaites consécutives. De quoi souffler un peu, mais pas laisser s’emballer Franck Haise, lucide même après la qualification. « On a souffert jusqu’au bout et on voit bien nos fragilités. Elles ne partiront pas comme ça, encore moins un jour où on avait 14 absents », rationalise-t-il.

Du renfort au mercato d’hiver

Si les joueurs ont fêté la victoire (et le coach avec) après cette série noire qui s’étend jusqu’en Europe (avec 18 matchs sans succès), l’entraîneur des Aiglons tempère : « On sait très bien qu’on a encore beaucoup de travail devant nous. Personne n’est dupe », demandant « des renforts dans toutes les lignes » au mercato d’hiver.

L’objectif ? Redynamiser l’équipe, apporter plus d’expérience, donner plus de qualité à l’effectif global. « Même s’il y avait beaucoup d’absents, il y en aura encore en janvier et février. Et au-delà, il faut renforcer l’équipe. » Notamment en attaque, où Kevin Carlos a été relégué derrière le novice Zoumana Diallo et derrière Bernard Nguene, entré à la 63e. « Ce n’était pas très beau, mais on prend vu la situation dans laquelle on était, et où on est encore, a réagi Maxime Dupé, qui croit encore en des lendemains chantants. Rien ne nous empêche de pouvoir rêver, de croire à aller au Stade de France. »

Incroyable mais vrai : Nice a gagné un match !