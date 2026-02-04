Les excuses de Quentin Merlin après son erreur contre l’OM

Mea culpa. C’est peu dire que Quentin Merlin a tiré une belle balle dans le pied d’un Stade rennais déjà très limité à Marseille, ce mardi soir, en tardant à dégager un ballon dans la surface, ce qui a offert une ouverture du score très rapide à l’OM et Amine Gouiri.

De retour pour la première fois au Vélodrome depuis son départ l’été dernier, le latéral rennais a demandé lui-même à faire un crochet par la zone mixte après la rencontre pour prendre ses responsabilités.

Un plaisir de revenir au Vélodrome, malgré la claque

« Déjà, je m’excuse auprès de mes coéquipiers et des supporters, a-t-il lancé. Prendre un tel risque dans cette zone, ce n’est pas normal. Ça fait partie de mon jeu, mais en revoyant les images, j’aurais dû dégager directement. Je m’en excuse. Après, j’ai vite switché : il restait 88 minutes pour réagir. On avait le temps de revenir et de marquer, mais ça n’a pas été fait. »

🎙️ Quentin Merlin a tenu à venir de lui-même en zone mixte après OM-Rennes et son erreur : « Je m’excuse auprès de mes coéquipiers et des supporters. » pic.twitter.com/Gqf8fwnzTQ — Clément Gavard (@Clem_Gavv) February 3, 2026

Merlin a également parlé d’une « grosse déception », mais aussi du « plaisir » de revenir à Marseille. « J’y ai passé un an et demi incroyable, où j’ai énormément appris sur moi et sur le jeu. C’est ici que j’ai pris en maturité, que j’ai passé un cap. Revenir ici me fait plaisir, même si le résultat est dur à encaisser. »

Encore une victime de la fameuse pression marseillaise.

