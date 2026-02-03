S’abonner au mag
  • Coupe d'Allemagne
  • Quarts
  • Bayer Leverkusen-St. Pauli (3-0)

Martin Terrier marque pour la première fois en 2026

Le bon moment pour sortir du trou. Sacrée semaine pour Martin Terrier. Pisté par Lille lors de cette fin de mercato d’hiver, comme l’indique la Voix du Nord, Martin Terrier aurait pu retrouver son club formateur et son ancien entraîneur à l’OL, Bruno Genesio, mais l’attaquant est finalement resté en Allemagne, où il est sous contrat jusqu’en 2029.

Et à court terme, c’est un bon choix, puisque l’ancien rennais a marqué le premier but de la soirée du Bayer Leverkusen, qui a battu Sankt Pauli (3-0) et s’est qualifié pour la demi-finale de coupe d’Allemagne. Petit à petit de retour après sa lourde rupture du tendon d’achille contractée en janvier 2025, le Français score son quatrième but de la saison. Non inscrit dans la liste de son club en Ligue des champions, il n’a plus qu’à briller en Bundesliga, où le Bayer est sixième. Ou en coupe d’Allemagne.

Attention à la surprise de la liste de Didier Deschamps ?

