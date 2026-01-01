Ben Seghir avoue avoir pleuré en apprenant qu’il se signerait pas à l’OM

La quiétude de Monaco > la ferveur de Marseille ?

Formé à Monaco, Eliesse Ben Seghir aurait pu faire ses classes un peu plus à l’ouest, du côté de Marseille. L’international marocain a en effet révélé avoir dû faire un choix déchirant entre les deux clubs, au moment de débuter sa formation. Optant finalement pour le Rocher, une décision qu’il regretterait presque aujourd’hui : « Franchement, même aujourd’hui je ne saurais pas l’expliquer. J’ai pleuré quand on m’a dit que je n’allais pas à l’OM, a-t-il confié dans un entretien accordé à Afri’kick. J’ai aussi fait le choix pour ma famille, car ma famille a voulu choisir la sécurité avant tout et pensait que Marseille n’était pas le meilleur endroit pour moi pour évoluer. J’étais encore jeune, j’ai écouté ma famille. Mais j’ai pleuré. »

Un choix qui s’est finalement avéré payant sur le long terme pour Ben Seghir, qui a découvert le monde professionnel dans la Principauté (85 matchs disputés sous les couleurs de l’AS Monaco). Un début de carrière prometteur qui lui a ouvert les portes de la Bundesliga, lui qui a rejoint l’ambitieux Bayer Leverkusen cet été, mais également de la sélection marocaine, avec laquelle il espère remporter la CAN à domicile dans les prochaines semaines.

Ça vaudrait bien quelques larmes, ça aussi ?

