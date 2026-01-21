La ministre des Sports ne veut pas entendre parler d’un boycott du Mondial

Boycottera, boycottera pas ? Alors que la question d’une bouderie générale du Mondial à la sauce trumpiste se pose de plus en plus sérieusement ces derniers jours, en réaction notamment aux velléités du président américain d’annexer le Groenland, la ministre des Sports Marina Ferrari a donné son opinion. Et elle n’est pas franchement partante.

En marge des vœux du Comité national olympique et sportif français (CNOSF) ce mardi, la ministre a affirmé qu’au « stade où nous parlons actuellement, il n’y a pas de volonté de boycott du côté de notre ministère de cette grande compétition qui est attendue ».

« Je tiens à ce qu’on dissocie le sport de la politique »

« Je ne préjuge pas de ce qui pourrait se passer, mais j’ai entendu aussi des voix qui s’élevaient et qui viennent de certains blocs politiques », a-t-elle poursuivi, sans doute en référence à l’appel du député LFI Éric Coquerel, qui a proposé de déplacer la compétition hors du pays de l’Oncle Sam.

L’idée d’un boycott ne se limite pourtant pas aux frontières françaises : la proposition a également fait son bonhomme de chemin au Royaume-Uni et en Allemagne. « Je tiens à ce qu’on dissocie le sport [de la politique]. La Coupe du monde de foot, c’est un moment important pour tous les amoureux du sport », a toutefois conclu la ministre, sans crainte du lieu commun.

Du Gianni Infantino dans le texte.

Lucien Muller est mort