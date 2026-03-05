S’abonner au mag
Vitinha donne ses quatre milieux préférés

Vitinha donne ses quatre milieux préférés

La Terre du Milieu, là où Vitinha est un seigneur, mais pas le seul ! Le milieu du Paris Saint-Germain a donné son top 4 des meilleurs milieux actuels dans une interview pour le média portugais Canal 11. Suspense… Pas vraiment. Évidemment, il donne le nom de Pedri, celui de son coéquipier au PSG João Neves et celui de son coéquipier en équipe nationale Bruno Fernandes. Le quatrième ? Pas de Fabian Ruiz mais lui-même. Un peu d’insolence ne fait pas de mal et puis, on ne peut pas vraiment lui donner tort.

S’il y en a bien un que le milieu portugais aime plus que tous, c’est Pedri. « Il est magique ! C’est incroyable de le voir jouer. Quand on joue contre lui, on le comprend encore mieux », clame Vitinha.

Pedri ou Viti ? À qui revient l’anneau ?

Cette saison, Vitinha a joué 37 matchs, mis 6 buts et donné 10 passes décisives. Son PSG est leader de Ligue 1 et affrontera Chelsea en huitièmes de Ligue des champions. Sur les réseaux, la comparaison entre Vitinha et Pedri est fréquente. On se dispute pour prouver lequel des deux est le meilleur. Avec sa déclaration, Viti remet de l’huile sur Sauron…

Alors que c’est bien connu, le meilleur milieu du monde, c’est Tolisso…

