Quand João Neves appelle les Portugais à aller voter

Le Portugal, la circonscription tant convoitée par Manuel Valls.

João Neves et Madalena Aragão, sa compagne, sont les acteurs d’une campagne de sensibilisation du gouvernement portugais. Celle-ci vise à inciter les citoyens portugais résidant à l’étranger à voter aux élections présidentielles. Le scrutin est prévu le 18 janvier 2026. L’enjeu est grand : l’ancien juriste Marcelo Rebelo de Sousa, conservateur modéré, ne peut pas se représenter après deux mandats. Cette année, les votants aux élections législatives avaient porté en tête l’Alliance démocratique, parti de droite modérée. La formation d’extrême droite Chega est désormais la première force d’opposition du pays.

