Eduardo Camavinga veut ouvrir une académie de foot et une école en Angola

Un bon Cama-rade.

Laissé au repos par le Real Madrid à l’occasion de la trêve de Noël, l’international français Eduardo Camavinga en a profité pour faire un tour en Angola, son pays natal, dans lequel il a vécu les premiers mois de son existence.

À Luanda, le milieu de terrain de 23 n’a pas chômé : accompagné de ses parents, Camavinga a été reçu par le ministère de la Jeunesse et des Sports avec pour but de concrétiser la création d’une académie de football et d’une école. Le secrétaire d’État Paulo Madeira a soutenu ces initiatives.

Camavinga veut « rendre à son pays ce qu’il lui a apporté »

« J’ai choisi de créer une académie de football et une école pour les jeunes ici afin de rendre à mon pays ce qu’il m’a apporté. Cela me remplit de joie. Mes parents sont très fiers. Je suis également très heureux d’être de retour dans mon pays et d’avoir l’opportunité de contribuer à son développement », a déclaré le joueur madrilène devant les micros à la sortie de la réunion.

Également interrogé sur la CAN à son arrivée à l’aéroport quelques temps plus tôt, Camavinga a assuré qu’il soutiendrait les « Antilopes noires », convaincu de leurs chances de succès après de bonnes prestations en 2023.

Malheureusement, l’aventure angolaise n’a pas débuté de la meilleure des manières au Maroc.

