L’Angola cartonne la Namibie et se retrouve en quarts

Angola 3-0 Namibie

Buts : Gelson Dala (38e et 42e) et Mabululu (66e) pour les Palancas Negras

Expulsions : Neblú (17e) pour les Palancas Negras // Haukongo (40e) pour les Brave Warriors

Angola unchained !

Le premier huitième de finale de la CAN 2023 a vu l’Angola cartonner la Namibie (3-0), à Bouaké. Supérieures techniquement, tactiquement et athlétiquement, les Antilopes noires confirment leur statut d’équipe frisson candidate à la victoire finale.

Tout aurait pu virer au noir plutôt qu’à la fête, pourtant, à la suite à l’expulsion de l’excellent portier Neblú, sur un ballon repoussé de la main en dehors de sa surface. Un sacrifice pour éviter le but des Brave Warriors, sur une perte de balle de Kialonda Gaspar. Sur le coup franc qui suit, Deon Hotto travaille et place son ballon, mais le gardien remplaçant Dominique Signori s’illustre déjà (23e). Dans le même temps, Pedro Gonçalves choisit de garder une organisation tactique résolument offensive, en laissant son trio d’attaque sur le terrain et en sacrifiant un milieu (Estrela). Une obstination payante. Gilberto lance superbement Fredy sur le côté droit, avec une passe qui transperce la défense namibienne. Servi devant le but, Gelson Dala se montre létal (1-0, 38e).

Déjà averti, Lubeni Haukongo accroche Mabululu sur une transition, récolte une deuxième biscotte, et l’égalité numérique est rétablie. Encore à la baguette sur le coup franc, Fredy trouve le crâne en titane de Gelson Dala, qui assomme la Namibie (2-0, 42e). En gestion en seconde mi-temps, l’Angola ajoute un troisième pion par Mabululu, qui conclut un contre avec une praline enroulée poteau rentrant (3-0, 66e). Luvumbo, l’attaquant de Cagliari, fracasse, lui, la transversale sur une surpuissante sacoche lointaine, et la Namibie échappe à une déculottée totale (90e+2).

Sky is the limit.

Angola (4-3-3) : Neblú – Afonso, Gaspar, Buatu, To Carneiro – Fredy (Zini, 70e), Show, Estrela (Signori, 20e) – Gilberto (Keliano, 70e), Mabululu (Bela, 84e), Gelson Dala (Luvumbo, 84e). Sélectionneur : Pedro Gonçalves.

Namibie (4-2-3-1) : Kazapua – Kamberipa, Amutenya (Gebhardt, 70e), Haukongo, Hanamub – Petrus, Katua (Shitembi, 60e) – Muzeu (Kambato, 70e), Tijueza (Iimbondi, 23e), Hotto – Shalulile. Sélectionneur : Collin Benjamin.

Pronostic Angola Namibie : Analyse, cotes et prono du 8e de finale de la CAN