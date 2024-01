Sans trembler, l’Afrique du Sud balaie la Namibie

Afrique du Sud 4-0 Namibie

Buts : Tau (14e), Zwane (25e et 40e) et Maseko (75e) pour les Bafana Bafana

Faites raisonner les vuvuzelas !

En danger après sa défaite face au Mali, l’Afrique du Sud a relevé la tête en balayant sa voisine la Namibie à Korhogo, au stade Amadou Gon Coulibaly (4-0). Pourtant, ce sont les Brave Warriors qui rentrent le mieux dans le match et qui se procurent rapidement de belles occasions. Par Tjiueza d’abord (4e), puis par Shalulile (8e) qui se loupe face au but. Presque dans la foulée, sur une main passée presque inaperçue, mais confirmée par la VAR, c’est Percy Tau qui ouvre le score sur pénalty, quelques jours après en avoir raté un face au Mali (1-0, 14e). L’Afrique du Sud est devant contre le cours du jeu, mais frappe finalement une deuxième fois, sur son deuxième tir du match, grâce à une belle frappe de Themba Zwane (2-0, 25e). Evidence Makgopa (34e) et Sphephelo Sithole (36e) loupent le coche, mais Zwane s’offre un joli doublé avant la pause d’un raid solitaire (3-0, 40e). Après 45 minutes, le match est déjà plié.

Au retour des vestiaires, Thapelo Morena a la première occasion, mais écrase trop sa reprise (50e). La Namibie joue haut pour réduire le score et se fait prendre sur un long ballon pour Thapelo Maseko, qui profite d’une boulette de Lloyd Kazapua pour alourdir le score cinq minutes après son entrée en jeu (4-0, 75e). L’affaire est entendue, et les deux formations joueront leur qualification dans trois jours seulement, avec un jour de repos de moins que leurs adversaires, le Mali et la Tunisie.

Chicoter un pays voisin, ça fait toujours plaisir.

Afrique du Sud (4-2-3-1) : Williams – Modiba, Mvala, Kekana, Mudau – Sithole (Monare, 70e), Mokoena (Adams, 90e+3) – Zwane (Maseko, 70e), Tau, Morena (Mayambela, 80e) – Makgopa (Lepasa, 80e). Entraîneur : Hugo Broos.

Namibie (4-1-4-1) : Kazapua – Hanamub, Haukongo, Amutenya, Nyambe (Kamatuka, 73e) – Petrus – Hotto, Tjiueza (Rudath, 73e), Shitembi (Katua, 46e), Limbondi (Muzeu, 46e) – Shalulile. Entraîneur : Collin Benjamin.

Le Mali mate l'Afrique du Sud