CAN 2023 : le palmarès complet

Pour une fois, Lionel Messi n’a pas été élu meilleur joueur.

Alors que la Côte d’Ivoire a remporté sa troisième CAN à domicile dimanche, face au Nigéria, les Eléphants n’ont pas été les seuls à recevoir des trophées. Avant la remise de la coupe, le long protocole a honoré les têtes d’affiches de cette CAN 2024, et notamment le portier sud-africain Ronwen Williams, meilleur gardien de la compétition, lui qui a stoppé quatre tirs au but cap-verdien en quart de finale. A noter aussi le soulier d’or pour Emilio Nsue (5 buts), et le prix de meilleur joueur pour William Troost-Ekong, buteur mais finaliste malheureux avec le Nigéria.

Sans oublier le prix du meilleur sélectionneur par interim pour Emerse Faé.