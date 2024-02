Kessié orange et qui attend (la finale) ?

Auteur d’une prestation XXL face aux Léopards démocratiques congolais, Franck Kessié n’a pas boudé sa joie au moment de revenir sur la qualification de la Côte d’Ivoire pour la finale de SA CAN, prévue ce dimanche face aux Super Eagles du Nigeria. Une qualification qui entretient l’idée que les Éléphants continuent de vivre un petit miracle après être passés près d’une élimination prématurée dès la phase de poules et cette humiliation subie lors de la dernière journée face à la Guinée équatoriale (4-0). Selon le Président, c’est précisément cette rencontre qui a servi de « déclic » à ses partenaires pour sauver les meubles.

« Une telle défaite… On ne peut pas faire pire. Mais ça nous a permis de pouvoir nous regarder dans une glace et de se dire les choses en face », analyse l’homme du match en conférence de presse. « Cela ressemblait à un fiasco, mais on a reçu une seconde chance. À partir de là, on n’avait plus rien à perdre, et c’est ce qui explique ce parcours. » Le milieu d’Al-Ahli, actuellement troisième du championnat saoudien, sait que l’ultime défi qui l’attend n’aura rien d’une partie de plaisir. Surtout : pas question de se contenter d’avoir atteint la finale : « Il faut continuer avec le même état d’esprit, ne pas arriver jusqu’au bout pour lâcher. Il faut maintenant récupérer, se retrousser les manches et rester concentrés pour affronter une très bonne équipe du Nigeria ce dimanche. »

Déplumer des aigles, les éléphants savent faire. Mais des super aigles ?

Pronostic Côte d'Ivoire RD Congo : Analyse, cotes et prono de la demi-finale de la CAN