Kane : « J’échange tout contre une victoire à l’Euro »

Et si c’était la fin de la poisse la plus célèbre du ballon rond ?

Depuis des années, les blagues sur son armoire à trophées dégarnie poursuivent Harry Kane. Une tendance qui s’est forcément confirmée après sa saison blanche avec le Bayern Munich, une première pour le club depuis 12 ans.

Présent en conférence de presse à quelques heures de disputer la finale de l’Euro 2024 face à l’Espagne (la deuxième de suite pour les Three Lions dans la compétition), l’ancien de Tottenham s’est livré sur l’importance de ce dernier acte pour sa carrière : « Ce n’est pas un secret que je n’ai toujours pas gagné de trophée collectif. Chaque année qui passe me motive encore plus pour changer ça. Ça ne fait aucun doute que j’échangerais tout ce que j’ai fait dans ma carrière contre une victoire et une soirée spéciale ce soir. »

Citizen Kane veut goûter aux joies des sommets.

En direct : Espagne-Angleterre (0-0)