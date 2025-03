Tuchel bouge Rashford et Foden après Angleterre-Albanie

Thomas Tuchel n’a pas perdu sa langue en traversant la Manche.

Si le nouveau technicien des Three Lions a parfaitement débuté son mandat à la tête de la sélection anglaise en dominant l’Albanie (2-0) à Wembley, l’ancienne tête pensante du Paris Saint-Germain n’a pas forcément apprécié la totalité du spectacle proposée par ses nouveaux protégés. Parmi eux, deux étaient dans le collimateur de l’Allemand au terme de la rencontre : Marcus Rashford et Phil Foden, ses ailiers. « Nous espérions avoir plus d’impact à ces postes. Plus de dribbles, plus de courses agressives vers la surface. C’est ce qui a manqué. Foden? Nous l’encourageons à faire ce qu’il fait de mieux: attaquer les défenses, dribbler. Nos deux ailiers n’ont pas eu l’impact qu’ils peuvent avoir en club. Nous avons manqué de courses sans ballon. Il y avait un peu trop de passes, pas assez de dribbles. »

Placée dans une poule extrêmement abordable avec la Serbie, la Lettonie, Andorre et donc l’Albanie, l’Angleterre pourra donc tenter de faire mieux dès ce lundi face aux Lettons, en gardant toujours en tête qu’ils n’ont pas remporté le moindre trophée à l’échelle internationale depuis le premier, en 1966.

Ça commence à être long cette histoire.

