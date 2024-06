Trois qualifiés pour les huitièmes de finale grâce à la défaite de l’Albanie

Masterclass de Didier Deschamps.

L’équipe de France s’est qualifiée pour les huitièmes de finale de l’Euro, sans jouer, ce lundi soir. La défaite de l’Albanie contre l’Espagne lui a officiellement ouvert les portes de la phase à élimination directe : même en cas de défaite contre la Pologne mardi, les Bleus sont désormais assurés de finir, au pire, parmi les quatre meilleurs troisièmes. Même topo pour l’Angleterre et les Pays-Bas, qui sont eux aussi officiellement qualifiés pour le tour suivant. Maintenant, reste à savoir de quel côté du tableau chacun ira se situer.

Et, si possible, dans la partie basse, loin de l’Espagne, de l’Allemagne et du Portugal.

La version bis de la Roja plume les Aigles albanais