Pronostic Pays-Bas Hongrie : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des nations

Les Pays-Bas font le taf face à la Hongrie

Les Pays-Bas ont connu un passage à vide en manquant successivement l’Euro 2016 et le Mondial 2018, mais sont progressivement revenus parmi les meilleures sélections. En effet, les Bataves ont réalisé un Mondial 2022 de qualité en étant seulement sorti par l’Argentine avant de se hisser en demi-finales de l’Euro 2024 face à l’Angleterre. Bien rentrés dans cette Ligue des nations, les Pays-Bas avaient largement pris le dessus sur la Bosnie (5-2) avant de voir sa progression freinée par l’Allemagne (2-2) et la Hongrie (1-1). Lors du choc retour face au Nationalelf, les Oranje se sont inclinés de peu contre la bande de Nagelsamnn (1-0). Lors de ces 2 derniers matchs, la sélection batave veut seulement sauver sa place dans cette Ligue A. Ronald Koeman a convoqué Van Dijk, Dumfries, De Ligt, Koopmeiners, Gravenberch, Malen ou Gakpo, souvent efficace quand il joue avec sa sélection. En plus, Frenkie de Jong a effectué son retour et devrait apporter sa maîtrise au milieu de terrain.

En face, la Hongrie est une sélection qui a beaucoup progressé lors des dernières années et qui a participé aux derniers Euros. La bande de Marco Rossi veut désormais retrouver les joies d’une Coupe du monde. Pour cela, la sélection hongroise profite de cette Ligue des nations pour se perfectionner. Humiliés en Allemagne (5-0), les Magyars ont ensuite relevé la tête en signant deux nuls consécutifs face à la Bosnie et les Pays-Bas. Finalement, en s’imposant en Bosnie lors de la dernière journée, la Hongrie est revenue à hauteur des Bataves. Ce match de samedi devrait être décisif pour la 2e place du groupe, qui permet de jouer les quarts de cette compétition. Pour cela, Rossi compte sur son capitaine Szoboszlai, mais aussi sur les Sallai, Négo, Orban ou Fiola. À domicile, les Pays-Bas devraient faire le taf face à la Hongrie.

