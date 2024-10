Van Dijk voit rouge, mais les Pays-Bas sauvent le nul en Hongrie

Hongrie 1-1 Pays-Bas

Buts : Sallai (32e) // Dumfries (83e)

Expulsion : Van Dijk (79e)

Onde de choke.

Engagés dans un duel à distance avec l’Allemagne, les Pays-Bas ont perdu des plumes en Hongrie (1-1). Le bourreau des Oranje se nomme Roland Sallai : d’abord mis en échec par le poteau (17e), l’attaquant a corrigé le tir sur un centre de Zsolt Nagy. Tout seul au deuxième poteau, il a tranquillement pu conclure du plat du pied pour faire exulter le stade (1-0, 32e). Malgré une possession écrasante, les hommes de Ronald Koeman n’ont jamais trouvé la faille.

Dénes Dibusz a tenu la baraque sur le coup franc indirect de Cody Gakpo (40e) et sur le coup de boule de Stefan de Vrij (53e). Brian Brobbey a aussi vendangé, seul dans la surface, en plaçant sa tête à côté de la cage (78e). Les deux cartons jaunes reçus par Virgil van Dijk en trois minutes n’ont pas arrangé la situation (79e), mais Denzel Dumfries a fini par égaliser avec une tête pleine de rage, sur un énième centre aux petits oignons de Gakpo (1-1, 83e). L’honneur est sauf, mais les Pays-Bas n’ont plus le droit à l’erreur : avec deux points de retard désormais, il faudra impérativement gagner à Munich lundi pour prendre l’avantage dans la course à la première place face au rival allemand.

À prendre ou à laisser.

