Kevin De Bruyne va quitter Manchester City

The end of an era.

Dans une lettre publiée sur ses réseaux sociaux, Kevin De Bruyne a annoncé son départ (attendu) de Manchester City : « En lisant cette lettre, vous savez déjà ce que je vais annoncer. Je vais donc aller droit au but : je vais disputer mes derniers mois en tant que joueur de Manchester City. Nous savons tous que ce jour allait arriver. Il est temps pour moi de vous dire au revoir. »

« Manchester sera toujours ma maison »

Arrivé en 2015 au sein du club anglais, l’international belge aux 109 sélections aura marqué l’histoire de la Premier League avec six titres remportés en dix ans, mais aussi deux Coupes d’Angleterre, trois Community Shield, cinq League Cup et bien évidemment une Ligue des champions en 2023. Avant la fin de cette saison, le chef d’orchestre de Pep Guardiola compte 106 buts et 174 passes décisives avec City.

Dans sa lettre, KDB conclut en ayant une pensée pour les membres et les supporters du club. « Le football m’a conduit à vous tous, et à cette ville. Poursuivre mon rêve, sans savoir que cette période allait changer ma vie. Cette ville. Ce club. Ces gens… Vous m’avez tout donné. Je n’avais pas d’autre choix que de tout redonner ! Et devinez quoi, nous avons tout gagné. Manchester sera toujours ma maison ! »

Rappel : il n’a que 33 ans. Alors, où s’écrira la suite ?

