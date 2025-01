Kevin De Bruyne vers la MLS ?

Pas toi, Kevin.

En fin de contrat avec Manchester City à l’issue de cette saison, Kevin De Bruyne pourrait atterrir en Californie, et ainsi céder aux sirènes de la MLS, selon The Athletic. Terre d’accueil de joueurs vieillissants en perte de vitesse, le championnat nord-américain pourrait accueillir le milieu offensif. La franchise de San Diego FC serait proche d’un accord avec l’international belge (107 sélections), gêné en début de saison par une blessure à l’aine et moins pesant dans l’entrejeu des Citizens.

Libre de négocier un accord de précontrat avec le club de son choix depuis le 1er janvier, KDB aurait, toujours selon le média anglais, une préférence pour San Diego, franchise qui va intégrer la MLS cette année. À 34 ans, celui qui ne se refusait même plus l’Arabie saoudite en juin dernier (« Je n’exclus certainement pas l’Arabie saoudite. À mon âge, il faut être ouvert à tout. Vous parlez aussi de montants incroyables. Il faut parfois y réfléchir ») songe sérieusement à quitter l’Europe, comme nombre de ses homologues partis chercher une retraite dorée dans le Golfe ou outre-Atlantique.

Cela ressemble à la fin d’une ère, à Manchester City.

Guardiola dit à Grealish de se battre pour sa place