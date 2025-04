Véronique Rabiot a toujours le Paris Saint-Germain dans le viseur.

La mère d’Adrien Rabiot, victime des banderoles et chants injurieux lors du dernier Classique entre le PSG et l’OM (3-1), s’est exprimée ce jeudi sur le plateau de L’Équipe de Greg pour fustiger les sanctions infligées au club de la capitale. Ce mercredi, la commission de discipline de la LFP a infligé au PSG une amende de 20 000 euros, ainsi qu’une fermeture partielle de la tribune Auteuil pour le match face au Havre le 19 avril. La tribune sera ainsi remplie face à Angers ce samedi, lors du match qui pourrait définitivement entériner le titre des joueurs de Luis Enrique. « Mon sentiment, c’est que c’est scandaleux d’annoncer une sanction appliquée le 19 avril pour des faits qui se sont produits le 16 mars », a déclaré la sexagénaire. « On a laissé au PSG le week-end libre pour fêter le titre. Pourtant, les sanctions sont immédiates pour tous les clubs, sauf le PSG. Pourquoi n’est-elle pas immédiate ? »

Ces derniers jours, Véronique Rabiot a lancé une pétition et a porté plainte dans ce dossier. Le jugement de la commission de discipline est selon elle insuffisant et « pas dissuasif » au regard de la gravité de l’affaire. « Ce sont des sanctions qui n’en sont pas. Franchement, c’est lamentable, scandaleux. Une fermeture partielle et 20 000 euros d’amende… C’est comme s’il n’y avait pas de sanction. D’autres clubs sont bien plus durement sanctionnés. Le PSG s’en sort toujours très bien. […] Il y a une justice à deux vitesses » Interrogée sur d’autres cas d’incidents ayant visé des joueurs de façon très personnelle par le passé (comme Bradley Barcola pour son retour à Lyon ou Mathieu Valbuena), Véronique Rabiot a consenti que cela dépassait son propre cas, tout en militant pour une solution radicale : « Je voudrais que l’on interdise toutes les banderoles injurieuses. Regardez à Montpellier ! La tribune (Étang de Thau) est fermée jusqu’à fin juin. »

Asensio et Rashford, le retour des vilains