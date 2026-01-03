Le Barça vainqueur du derby dans la souffrance

Espanyol 0-2 Barcelone

Buts : Olmo (86e), Lewandowski (90e)

La part de galette, et la fève.

Le FC Barcelone a la couronne bien accrochée sur sa tête : vainqueur du derby contre l’Espanyol (0-2), le leader de la Liga compte provisoirement sept points d’avance sur le Real Madrid. Il a pourtant souffert face à son voisin, qui avait à cœur de martyriser Joan Garcia. Sifflé à chaque prise de balle, le gardien blaugrana a répondu présent. Auteur d’une performance majuscule, il a écœuré Fernandez Jaen (20e, 63e, 69e), claqué la tête de Pere Milla d’un réflexe ahurissant (39e) et mis Carlos Romero en échec (76e).

Le sauvetage de Koundé

Jules Koundé l’a aussi suppléé quand il le fallait sur sa ligne (69e) et contre vents et marées, le Barça a fini par tirer les marrons du feu. Dani Olmo a placé une frappe imparable dans la lucarne pour refroidir le stade (0-2, 86e), et Fermín Lopez a offert le but du break à Robert Lewandowski dont le dernier goal remontait au 22 novembre (0-2, 90e). Cruel pour l’Espanyol, qui ruminera les occasions manquées pendant que le Barça mettra le cap sur l’Arabie saoudite pour la Supercoupe d’Espagne (avec une demie contre l’Athletic, ce mercredi).

Histoire de commencer l’année avec un trophée, et des étrennes XXL.

