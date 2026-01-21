Soulevés aux aurores (boréales). Pep Guardiola et Manchester City en ont pris plein les yeux en Norvège, prenant un bel éclat contre Bodø/Glimt (3-1). Et l’architecte catalan n’a pas manqué de saluer la prestation adverse. « Défensivement, ils sont incroyables. Le même entraîneur depuis six ou sept ans, les mêmes joueurs, cela apporte de la cohérence dans ce qu’ils font, donc tout mon respect », a-t-il déclaré.

Les Cityzens étaient pourtant prévenus. « Ils ont atteint les demi-finales de la Ligue Europa, ce qui prouve que c’est une très grande équipe, vraiment », continue Guardiola, avant de s’expliquer sur ce qui a coincé : « Ils ferment incroyablement bien dans l’axe, il faut passer sur les côtés, et nous n’avons pas de joueurs capables de gagner un un-contre-un ou de faire un appel dans le dos. C’est pour cela que nous avons eu du mal. »

2026 commence mal

C’est déjà la deuxième défaite cette année (et la deuxième en moins d’une semaine, après l’échec dans le derby de Manchester), comme si les astres étaient mal alignés. Avec de nombreuses absences dans l’effectif, mais pas que. Cette fois, c’est le capitaine Rodri qui en a pâti, exclu à l’heure de jeu pour deux cartons jaunes : « Le deuxième est un peu sévère, mais c’est comme ça. Mais oui, j’ai l’impression que tout va de travers en ce moment et que tout nous est défavorable dans de nombreux détails. »

C’est pas le moment de bouder.

Bodø/Glimt fait la leçon à Manchester City