Le beau geste des joueurs de Manchester City après leur défaite contre Bodø/Glimt

Un peu de chaleur après la douche glacée. Surpris par les Norvégiens de Bodø/Glimt (3-1), Manchester City s’est montré dépassé, presque tétanisé de froid. Pour leurs supporters, le match a été plus que frustrant. De quoi donner des regrets aux 374 valeureux qui se sont déplacés dans le cercle arctique pour encourager les Cityzens malgré la tournure des évènements.

Près de 10 000 livres à rembourser

Selon le Manchester Evening News, les cadres de l’équipe auraient décidé de prendre en charge les billets des supporters ayant fait le déplacement, soit un remboursement de presque 10 000 £. Le média anglais rapporte que Bernardo Silva, Erling Haaland, Rodri et Rúben Dias se sont mis d’accord pour « au moins rembourser les supporters qui se sont déplacés jusqu’en Norvège pour assister au match, et le geste de 9 357 £ constitue au moins une compensation symbolique après un voyage coûteux ».

City's captains have decided to cover the cost of tickets for the 374 #mcfc fans that watched them last night in Bodo. A token gesture of just under £10k but with a statement about how it is the least they can do. Not sure about it but ok https://t.co/FICeZsehbC — Simon Bajkowski (@spbajko) January 21, 2026

Les hommes de Pep Guardiola auraient également clamé leur reconnaissance envers les fans : « Nous sommes également conscients que les supporters qui nous ont soutenus dans le froid glacial tout au long d’une soirée difficile pour nous sur le terrain ont dû faire un long voyage. Prendre en charge le coût des billets pour les supporters qui se sont rendus à Bodo est le moins que nous puissions faire. »

N’est pas l’AS Monaco qui veut.

Pep Guardiola a trouvé « incroyable » Bodø/Glimt